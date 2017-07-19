Ue: in vigore da oggi il regolamento europeo sulla liberta' dei media

Commissaria Virkkunen: "una pietra miliare" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ago - E' in vigore da oggi in tutta l'Unione europea il regolamento sulla liberta' dei media che, tra le altre cose, assicura finanziamenti e liberta' editoriale dei media del servizio pubblico, una maggiore protezione ai giornalisti minacciati o in situazioni complesse, previene la rimozione ingiustificata di contenuti mediatici da parte di piattaforme online e istituisce il comitato europeo per i servizi di media. "Una pietra miliare nei nostri sforzi per promuovere un ambiente mediatico piu' forte e piu' sicuro nell'Ue", lo ha definito Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranita' tecnologica, la sicurezza e la democrazia. "I fornitori di media possono ora godere di una maggiore certezza del diritto, i giornalisti di una maggiore protezione, anche nei confronti degli spyware e di chi divulga le loro fonti, e i cittadini possono approfittare di un paesaggio mediatico piu' pluralistico e indipendente in tutta l'Ue", ha detto.

"I media indipendenti sono la spina dorsale di tutte le democrazie. Con l'entrata in applicazione del regolamento europeo sulla liberta' dei media, i media e i giornalisti in tutta l'UE ottengono garanzie senza precedenti e i cittadini possono confidare che le notizie di cui usufruiscono siano basate sui fatti e non su un'agenda imprenditoriale o politica", ha ribadito Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto.

La maggior parte delle disposizioni del regolamento sono applicabili sin d'ora, mentre alcune disposizioni riguardanti i diritti degli utenti di personalizzare le offerte di media su dispositivi e interfacce e di controllare l'accesso ai servizi di media entreranno in vigore l'8 maggio 2027.

