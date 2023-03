Ue: il Mediatore europeo chiede chiarimenti a Commissione su viaggi pagati dal Qatar

Mentre si negoziava importante accordo per Qatar Airways (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 6 mar - L'Ombudsman europeo Emily O'Reilly ha chiesto chiarimenti alla Commissione Ue sui viaggi d'affari da parte di funzionari comunitari pagati da terzi, dopo che e' emerso come viaggi di lavoro effettuati tra il 2015 e il 2021 dal direttore generale della dg trasporti Henrik Hololei fossero stati pagati dal governo del Qatar o da organizzazioni vicine al governo nel momento in cui la stessa dg negoziava un accordo sul settore dell'aviazione rilevante per Qatar Airways. O'Relly chiede alla Commissione come intenda aggiornare le norme sui viaggi di lavoro e di dettagliare le spese di viaggio pagate da terzi dal 2021; come garantisce che i direttori generali rendano pubbliche le informazioni su tutti gli incontri che hanno con i rappresentanti di interessi. L'Ombudsman nella lettera si riferisce esplicitamente al Qatargate indicando che 'seguira' ulteriormente' il caso.

Aps

(RADIOCOR) 06-03-23 12:56:43 (0305)EURO 5 NNNN