Ue: Human Technopole partner progetto per mappare genoma cittadini Unione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 dic - Il progetto di cui e' partner Human Technopole, in particolare, portera' alla costituzione di una banca dati, cui contribuiranno 27 Paesi Ue e che conterra' inizialmente circa 100.000 genomi interamente sequenziati, rappresentativi degli abitanti europei provenienti dalle principali 40 sottopopolazioni (etnie). In una seconda fase la banca dati crescera' fino a contenere 500.000 genomi. GoE generera' un unico genoma di riferimento europeo e una serie di genomi "nazionali", su cui basare la ricerca clinica e di laboratorio per nuovi farmaci, nuove terapie mirate, nuove strategie di prevenzione e diagnosi piu' accurate. In alcuni Paesi, inclusa l'Italia, esistono gia' iniziative nazionali indipendenti sul genoma, ma questa e' la prima volta che tutti i Paesi Ue uniscono i loro sforzi in un unico progetto, un passo fondamentale per la medicina di precisione nel nostro continente. Le informazioni genetiche del Dna o genoma di una persona, infatti, sono il fondamento della nuova medicina su misura sia per il trattamento - ad esempio con i farmaci molecolari - che per la prevenzione, come avviene in oncologia per la profilassi dei tumori ereditari. Fino ad oggi, tuttavia, il genoma di riferimento per distinguere un genoma 'normale' da quello di una persona malata o ad aumentato rischio di malattia, e' sostanzialmente quello anglosassone, americano o inglese, mentre l'Europa ha un'enorme variabilita' genomica che non e' rappresentata in questo genoma: GoE sara' il primo genoma di riferimento europeo. In Italia i tre partner hanno l'obiettivo di raccogliere e sequenziare i genomi, utilizzando campioni di Dna provenienti dalle biobanche nazionali esistenti, e di integrare questi dati nel riferimento genomico paneuropeo. Gualtiero Colombo, Direttore del Laboratorio di Immunologia e Genomica Funzionale del Monzino e Principal Investigator del progetto italiano: 'Potenzialmente GoE ha un effetto trasformativo sulla sanita' europea. Oggi utilizziamo solo una parte del genoma, che rappresenta quasi una sola area del mondo; quando dunque disporremo della sequenza di tutto il genoma di riferimento per il Paese e il continente in cui viviamo, si aprira' una nuova era per la medicina. La ricaduta sara' immediata per la diagnosi e la cura di precisione delle malattie rare, che gia' siamo parzialmente in grado di applicare'. Graziano Pesole, Coordinatore nazionale del nodo italiano di Elixir: 'Una delle sfide piu' importanti di questo progetto e' l'integrazione dei dati genetici prodotti in una infrastruttura nazionale pienamente integrata nella infrastruttura europea, attualmente in fase di realizzazione nell'ambito del progetto "Genome Data Infrastructure" (Gdi) con il coordinamento tecnico del Cnr'.

