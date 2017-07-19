Ue: Hoekstra, proventi Ets dovranno tornare ai settori che li generano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - La Commissione europea rendera' obbligatorio il reinvestimento di almeno meta' dei proventi del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) nei settori industriali che generano tali entrate, evitando che le risorse vengano destinate ad altri impieghi. Lo ha spiegato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Secondo Hoekstra, le imprese che continueranno a ricevere quote gratuite dovranno investire integralmente il relativo beneficio nella decarbonizzazione degli impianti in Europa, pur mantenendo la liberta' di scegliere dove effettuare gli investimenti. Parallelamente, gli Stati membri avranno ampia flessibilita' nell'utilizzo del 50% dei proventi dell'Ets, anche attraverso progetti comuni, ma 'sara' obbligatorio assicurare che questi investimenti siano effettuati nei settori che hanno generato le entrate dell'Ets'. "Altrimenti resteremmo nella situazione attuale, in cui il denaro non ritorna ai settori industriali che lo hanno generato", ha concluso il commissario.

Cop.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-07-26 13:03:52 (0314)ENE,UTY 5 NNNN