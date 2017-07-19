Ue: Hoekstra, Ets per tutti i jet privati, indipendentemente da chi vola

Si applichera' dunque anche a chi andra' a Davos per il Wef (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Tutti i voli effettuati con jet privati da e verso l'Unione europea saranno soggetti al sistema europeo di scambio delle quote di emissione, indipendentemente dalla provenienza, dalla destinazione o dai passeggeri a bordo. Lo ha chiarito il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra in conferenza stampa a Bruxelles rispondendo a una domanda sull'eventuale volo di un jet privato da New York a Davos.

'Tutti i voli in entrata e in uscita saranno coperti - ha detto il commissario - indipendentemente da chi si trovi a bordo'. Il commissario ha inoltre spiegato che il rafforzamento del sostegno ai carburanti sostenibili per l'aviazione (Saf) punta a superare il problema della domanda e dell'offerta che finora ne ha rallentato la diffusione.

Secondo Hoekstra, il segnale di mercato contenuto nella riforma consentira' di accelerarne lo sviluppo almeno fino al 2034 e i Saf potranno essere utilizzati su tutti i voli in partenza dall'Europa, indipendentemente dalla destinazione.

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