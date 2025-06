Ue: Guidesi (Lombardia), la gestione dei fondi deve restare regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Un primo tema di preoccupazione e' che questa cifra appare gia' destinata a ridursi per effetto dell'allargamento. Inoltre, potrebbe essere ulteriormente tagliata per finanziare la difesa europea. Il rischio piu' grande, tuttavia, secondo la Lombardia, e' relativo alla gestione di quei fondi, ovvero il passaggio da una gestione regionale a un Piano nazionale per ogni Stato membro che provvederebbe poi alla ripartizione sul modello del Pnrr. 'Una governance diversa, quindi nazionale, provocherebbe il freno alle economie delle Regioni piu' produttive e ai servizi rivolti ai cittadini. Per esempio, per la sola Lombardia significa il venir meno di specifici supporti a oltre 900mila partite Iva. Se il paese non vuole fare a meno delle influenze positive economiche delle Regioni piu' produttive, come la Lombardia, deve permettere a queste stesse regioni di continuare a incidere sulla crescita, sull'innovazione, e questo oggi accade grazie alle risorse europee gestite delle Regioni. Se questo non dovesse piu' accadere e' chiaro che si frenerebbe la Lombardia e quindi si frenerebbe tutta l'Italia', conclude il responsabile lombardo dello Sviluppo economico.

