Ue: Giorgetti, verso Patto piu' favorevole su debito, attivi in dibattito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - "Il percorso di aggiustamento potra' essere piu' graduale e prolungato nel tempo, se accompagnato da un impegno dello Stato membro a realizzare investimenti e riforme piu' ambiziosi e che contribuiscano a innalzare la crescita potenziale e migliorare la sostenibilita' del debito pubblico. In questo caso il percorso di aggiustamento potra' essere esteso fino a sette anni", spiega il ministro. Tra gli altri elementi "positivi" della proposta della Commissione: "il riferimento a un orizzonte pluriennale di medio termine, che eviterebbe l'approccio annuale dell'intonazione della politica di bilancio (fiscal stance) adottato finora e i negoziati con la Commissione sui decimi di punto di deficit. Questo approccio di medio periodo e integrato tra scelte di bilancio, riforme e investimenti, accentuerebbe l'attenzione sulla crescita e sui suoi effetti sul rapporto tra il debito e il Pil.

Condividiamo che, nella definizione del percorso di aggiustamento, venga considerata la situazione specifica di ogni Paese"; positivo anche "un unico indicatore per la sorveglianza fiscale, ovvero la spesa primaria al netto della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione e della variazione delle entrate derivanti da misure discrezionali". Secondo Giorgetti, "la sua efficienza dipende dal modo in cui e' definito e adottato". Nella proposta Ue, "condividiamo che venga considerata la situazione specifica di ogni Paese. In tal modo potranno superarsi le difficolta' di applicazione dello schema attuale, caratterizzato da regole valide per tutti gli Stati membri che vengono poi adattate a ciascun contesto ricorrendo a un certo grado di flessibilita'. Flessibilita' alla quale ricordo il nostro Paese e' piu' volte ricorso", ha aggiunto.

