Ue: Giorgetti, su regole investimenti riforma non in direzione da me auspicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - La politica di bilancio impostata dal Governo condivide la necessita' di preservare gli investimenti, in particolare quelli con un moltiplicatore elevato" ma "non posso esimermi dal sottolineare che, su questo terreno, la riforma delle regole di bilancio europee non e' pienamente andata nella direzione che avevo auspicato". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla presentazione della relazione annuale dell'Upb. "La chiusura di un accordo richiedeva un compromesso tra diverse istanze", ha aggiunto Giorgetti ma "devo pero' evidenziare, ancora una volta, che le sfide che stiamo e dovremo continuare ad affrontare nei prossimi anni, rappresentate in particolare dalla doppia transizione verde e digitale, dalla difesa, dalle politiche necessarie a contrastare il declino demografico, richiederanno notevoli investimenti da sviluppare su un periodo molto lungo, che avranno ricadute anche sulle future generazioni: le modalita' del loro finanziamento non saranno affatto neutrali per il rispetto dei nuovi vincoli".

Cel

(RADIOCOR) 19-06-24 12:14:19 (0325)EURO 5 NNNN