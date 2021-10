Ue: Giorgetti, serve posizione unica per avere autonomia strategica

Ministro incontra Leader governo Sassonia Kretschmer (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - "Se l'Unione europea vuole avere autonomia strategica deve avere una posizione unica per competere con altri paesi extra Ue".

Lo ha osservato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'incontro con il Ministro presidente del Land della Sassonia, Michael Kretschmer.

Secondo Giorgetti "come per i semiconduttori, anche il settore aerospaziale e' importante per gli investimenti".

Giorgetti e Kretschmer hanno convenuto che serve una strategia comune per affrontare la transizione ecologica e le conseguenze in ambito sociale ed economico. Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi economici in comune tra i due Paesi: la capacita' della Germania di attrarre investitori, la crescita italiana, l'industria dei semiconduttori, l'investimento Intel, la transizione ecologica.

