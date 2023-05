Ue: Gentiloni, stime molto incoraggianti per Italia in 2023, per il 2024 vedremo

Quest'anno meglio dei maggiori paesi, l'anno prossimo tornerebbe in coda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 mag - Le previsioni Ue di crescita per l'Italia 'sono molto incoraggianti per quest'anno e per il 2024 vedremo'. Questo il commento del commissario Paolo Gentiloni sulla stima pubblicata oggi che colloca la crescita italiana superiore a quella delle altre due maggiori economie dell'area euro (Germania e Francia) nel 2023 ma che per il 2024 prevede che ritorni in coda agli altri paesi.

