Ue: Gentiloni, stagnazione Germania grande incognita, ma l'Europa continua a crescere -3

'Si possono correggere alcune scadenze e obiettivi del Green Deal' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 7 set - Il tema della Germania e' esemplificativo delle sfide cui si trova di fronte l'Europa e per questo Gentiloni insiste sul fatto che la posta politica (e di politica economica) per la Ue e' 'molto alta'. Semplicemente perche' in Europa 'non ci sono piu' i tre pilastri su cui si e' fondata un'epoca: gas a basso prezzo (russo), commercio illimitato con la Cina, sicurezza garantita dagli Stati Uniti: di qui il senso di urgenza cui, per esempio, ci richiamano sia Letta sia Draghi nei loro rapporti su mercato interno e competitivita'.

Dobbiamo cambiare e non possiamo cambiare lentamente'.

Piu' che amministrazione dell'esistente smorzando le ambizioni originarie, c'e' bisogno di un cambio di passo sulla scia tracciata da quanto fatto negli ultimi anni a partire dall'operazione Pnrr: questo il messaggio del commissario Gentiloni. Il suo consiglio a chi prendera' il suo posto: 'Essere molto ambizioso'. E il Green Deal? Bruxelles procedera' verso lo smorzamento delle ambizioni sotto forti pressioni industriali e difficolta' reali nel passaggio all'elettrico nel settore auto? Ieri il premier ungherese Orban ha chiesto di rivedere gli obiettivi della transizione verde. La premier italiana rinnova la critica ai dogmatismi della transizione europea. Dice Gentiloni: 'Decidera' la nuova Commissione, penso che in questi cinque anni abbiamo fatto bene a lavorare per un ruolo di leadership nella transizione ambientale, cio' non significa che non si possano correggere pragmaticamente alcune scadenze, alcuni obiettivi e su questo von der Leyen e' stata chiara nel suo discorso al Parlamento europeo'.

