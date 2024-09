Ue: Gentiloni, stagnazione Germania grande incognita, ma l'Europa continua a crescere -2

Italia, la crescita c'e' anche se limitata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 7 set - Gentiloni parla di 'crescita europea modesta se paragonata all'anno scorso, quando eravamo praticamente in stagnazione, e rispetto a quella degli Stati Uniti, tuttavia gli ultimi dati del secondo trimestre confermano piu' o meno le nostre previsioni; la crescita acquisita per l'anno nel primo semestre e' dello 0,5%, vediamo che la stima di consenso dei maggiori istituti converge attorno a un pil a un +1% quest'anno 0,1% in piu' o in meno. E questo nonostante la questione Germania'.

Il caso Germania e' il piu' citato nelle discussioni sull'economia al Forum Ambrosetti: oltre a Gentiloni ne parlano Enrico Letta (autore dello stracitato rapporto europeo sul mercato interno) e il segretario di stato tedesco alle finanze Jorg Kukies. Gentiloni spiega le ragioni del deludente andamento dell'economia (ultimo dato, -0,1% nel secondo trimestre): 'Avevamo scommesso sul fatto che il maggiore potere d'acquisto delle famiglie avrebbe comportato maggiori consumi e invece ha portato a un aumento del risparmio'. E' un problema per tutta Europa e per l'Italia in particolare dato che la Germania e' il suo principale partner commerciale. Significativamente Letta e Kukies si interrogano sul dilemma: la Germania e' una dinamo economica o un gigante in difficolta'? C'e' la questione delle regole interne, cioe' il freno al debito che limita fortemente il ricorso al deficit pubblico e peraltro e' stato sospeso per quattro anni consecutivi dalla crisi Covid: a quelle si riferisce il commissario europeo quando parla di una Germania prigioniera di se' stessa: 'Nonostante le capacita' di riserve di bilancio non e' consentito usarle'. Il risultato e' che in termini di pil reale la Germania, ricorda Gentiloni, non ha recuperato il pil perduto dalla pandemia 'nonostante siano passati quasi cinque anni'.

Il fatto che l'Europa confermi un ritmo di crescita, benche' insufficiente, comunque non e' un dato secondario viste le crisi sopravvenute e gestite. La Bce si appresta a tagliare di nuovi i tassi di interesse, l'occupazione e' ai massimi, la disoccupazione ai minimi storici. Quanto all'Italia 'e' nella media del pil europeo, meglio sull'inflazione, e' una crescita certo limitata ma non si trova in stagnazione come altri, e' rassicurante'. Sulle scelte di bilancio - aggiunge - stiamo lavorando con il ministero del Tesoro in modo costruttivo'.

Gentiloni non interviene sull'intreccio tra aspetti politici delle difficolta' tedesche (coalizione di governo fragile) e difficolta' economiche e non parla delle difficolta' politiche francesi, si vedra' se superate, lenite o mascherate con il nuovo governo Barnier. Fa un accenno alla supervisione di bilancio: 'Con tutta la flessibilita' necessaria le nuove regole vanno applicate', dice il commissario. La Francia - come l'Italia - e' sotto procedura per deficit eccessivo e il disavanzo veleggia quest'anno verso il 5,6% del pil.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

