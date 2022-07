Ue: Gentiloni, solo modifiche mirate a piani nazionali resilienza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 6 lug - 'Non faremo revisioni dei piani nazionali di riforme e resilienza, ma solo aggiustamenti mirarti su alcuni punti: stiamo discutendo con Consiglio e Parlamento Ue il regolamento che definira' il modo in cui si potranno fare emendamenti ai piani attuali, si tratta di modifiche mirate che si riferiscono a costi di produzione aumentati anche a causa dei rincari energetici, ritocchi, non di una ridiscussione dei piani in quanto tali'. Lo ha detto il commissario Paolo Gentiloni a Radio 24.

