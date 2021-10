Ue: Gentiloni, Pil indicatore con limiti ma non ne possiamo fare a meno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 ott - Per quanto il pil sia un indicatore con molti limiti 'in definitiva fornisce una buona istantanea delle risorse disponibili all'interno di una societa', che possono quindi essere riorientate verso le priorita' del momento, siano esse scuole migliori, infrastrutture (verdi/digitali), assistenza sanitaria e altro. E' un indicatore relativamente facile da capire e da comunicare, e' ad alta frequenza, fornisce un'indicazione del ciclo economico, e' calcolato secondo standard concordati a livello internazionale, il che lo rende ideale per i confronti tra Paesi'. E' questa la valutazione del commissario all'economia Paolo Gentiloni espressa in una conferenza in corso a Madrid. Gentiloni e' anche responsabile politico di Eurostat.

