Ue: Gentiloni, necessari passi in avanti su fiscalita' centrale e risorse comuni

'Debito in comune per obiettivi europei' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - "Fatte le nuove regole sulla governance economica e' importante chiedersi 'what next' per l'Unione europea? Se non facciamo passi in avanti in termini di coordinamento fiscale, messa in comune delle risorse, strumenti permanenti di capacita' fiscale centrale, non andiamo da nessuna parte". Cosi' il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni intervenendo al forum di presentazione del manifesto 'The european union at the time of the new cold war' allo Spazio europa.

"Non possiamo continuare ad essere la regina della regolamentazione - aggiunge Gentiloni - se non mettiamo sul tavolo anche delle risorse comuni per gli obiettivi europei.

Facciamo gli standard ma nel mondo dei 'carnivori' questo non basta. Dobbiamo farli in termini anche di debito in comune".

vmg

