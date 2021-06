Ue: Gentiloni, dopo un inverno cupo arriva una primavera brillante per l'economia -2

In futuro tenere sotto controllo la spesa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 02 giu - Il relativo ottimismo sull'andamento dell'economia e' giustificato dal fatto che, ha indicato Gentiloni, 'milioni di europei vengono vaccinati ogni giorno. Il 45% degli adulti ha avuto almeno una dose, che non e' lontana dai livelli raggiunti negli Stati Uniti; con il calo del numero dei casi di contagio, le restrizioni vengono allentate e i settori economici piu' colpiti stanno riaprendo per le imprese'.

Secondo l'indicatore del sentimento economico della Commissione, la fiducia e' tornata al di sopra della sua media di lungo termine. Bruxelles ricorda che la crescita dovrebbe essere superiore al 4% sia quest'anno che il prossimo. Quanto ai bilanci pubblici, 'il mantenimento della clausola di salvaguardia generale nel 2022 e la sua prevista disattivazione a partire dal 2023 sono stati importanti sia per la pianificazione degli Stati membri che per le aspettative degli investitor: sono molto fiducioso che il Consiglio sara' pienamente d'accordo con questo approccio'.

In primo luogo, l'orientamento di bilancio generale, tenendo conto sia dei bilanci nazionali che del meccanismo di ripresa e resilienza, dovrebbe rimanere favorevole sia nel 2021 che nel 2022. Nel 2022, ribadisce Gentiloni, 'le politiche di bilancio dovrebbero diventare piu' differenziate, tenendo conto dello stato della ripresa, della sostenibilita' e della necessita' di ridurre le divergenze economiche, sociali e territoriali. Per tutti gli Stati membri, la politica di bilancio dovrebbe dare la priorita' a maggiori investimenti pubblici e privati. Chi ha un debito elevato dovrebbe limitare la crescita della spesa corrente. Perche' una cosa e' se le finanze pubbliche vengono utilizzate per le spese correnti; un'altra se investono in ricerca, istruzione e infrastrutture pubbliche'. Ritorna la differenza tra debito buono e debito 'cattivo'.

Sul versante delle entrate, Gentiloni ribadisce anche che le riforme volte a spostare la tassazione dal lavoro alle tasse ambientali e prevenire la concorrenza sleale e la pianificazione fiscale aggressiva sono essenziali'.

Quanto al futuro delle politiche di bilancio, 'sappiamo tutti che i disavanzi dovranno essere ridotti rispetto ai livelli eccezionali di questo e dell'anno scorso, ma questo deve essere fatto in modo da non ripetere l'errore di sacrificare gli investimenti pubblici e altre spese produttive necessarie per la crescita futura delle nostre economie. L'esperienza di alcuni Stati membri mostra che il rafforzamento del potenziale di crescita e' un modo efficace per ridurre il debito pubblico. Tenere sotto controllo la spesa e' necessario, ma anche migliorare la composizione della spesa pubblica e' fondamentale per affrontare gli elevati livelli di debito. Non da ultimo quando questo va di pari passo con le riforme che affrontano le strozzature agli investimenti'.

