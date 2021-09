Ue: Gentiloni, deve avere consistenza geopolitica maggiore per contare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - Dopo l'esperienza dell'Afghanistan, 'credo che nel nuovo secolo sia molto difficile che l'Europa conservi la sua grande forza culturale, commerciale, economica, senza avere una consistenza geopolitica maggiore, senza essere capace di avere una politica estera comune e senza avere la possibilita' di intervenire insieme in alcune zone vicine ai nostri interessi economici, senza ovviamente cancellare la Nato e neanche le forze armate dei singoli Paese. Non esiste purtroppo nel nuovo secolo di essere un gigante economico senza avere una forza geopolitica maggiore'. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Ho trovato molto incoraggianti le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dice una cosa fondamentale, che l'Europa e' una amica sulla via della crescita economica e dello sviluppo. Noi abbiamo vissuto molto spesso l'Europa piu' come un problema che come una risorsa. Io penso che certamente l'Europa continuera' a essere esigente, e giustamente, nel chiedere riforme e rispetto nei tempi degli investimenti ma in questa crisi abbiamo capito che rispondere insieme ci rende piu' forti', ha aggiunto Gentiloni.

Fla-Ppa

(RADIOCOR) 04-09-21 12:59:38 (0067)EURO 5 NNNN