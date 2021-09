Ue: Gentiloni, deve avere consistenza geopolitica maggiore per contare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - 'Credo che le parole del presidente della Repubblica siano innanzitutto un grande riconoscimento del ruolo dell'Europa e per questo lo ringrazio, in secondo luogo la sottolineatura dell'importanza di andare avanti nella discussione sulle regole economiche in Europa e in terzo luogo la necessita' di fare finalmente dei passi concreti verso la difesa comune europea. E' in un messaggio qui al Forum credo che il presidente della Repubblica credo che abbia riassunto molto bene quelle che saranno le nostre priorita' a Bruxelles nei prossimi mesi', ha aggiunto Gentiloni, parlando del messaggio del presidente Mattarella alla platea del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

