Ue: Freni, assenza mercato unico capitali e' il nostro vero dazio

'Frammentazione interna ed economica e' la cosa peggiore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mar - In Europa, 'il dazio piu' grande e' quello che ci siamo imposti rinunciando a una Capital market union seria, rinunciando alla possibilita' di creare un mercato dei capitali'. Cosi' il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, intervenendo al convegno di Assonime in corso a Piazza Affari. 'Il dazio peggiore - prosegue - e' quello della frammentazione interna e non solo della frammentazione politica, ma anche economica'. Il mercato del Vecchio Continente puo' avere una 'prospettiva di sopravvivenza solo se andremo verso una prospettiva comunitaria'. L'altro nodo e' 'l'eccesso di regolamentazione' e questo, conclude, 'non vuol dire non regolare, vuol dire regolare meglio, in modo piu' flessibile', per 'semplificare e razionalizzare'.

