Ue: Foti, ruolo di primo piano per l'Italia nella politica spaziale europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - 'La politica spaziale europea e il ruolo di primo piano che l'Italia riveste in questo ambito costituiscono un asset strategico fondamentale per l'autonomia teologica, la sicurezza e la resilienza dell'Unione europea. Il Pnrr ha individuato non soltanto risorse ma alcuni programmi che ovviamente fanno fare un salto di qualita' ulteriore'. Cosi' il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti In audizione davanti alla Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato sull'atto 'Programma di lavoro della Commissione per il 2025'. Un'esperienza che per il nostro Paese si 'qualifica positivamente', ha specificato Foti. 'Un settore che e' tutto in movimento e che lascia presagire una possibilita' di crescita notevole - ha aggiunto il ministro - Se svilupperemo sempre piu' programmi con queste caratteristiche, possiamo necessariamente candidarsi come una nazione leader'.

