Ue: Foti, comunita' locali tema attuale mentre si lavora al Piano pluriennale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Avvicinare l'Europa alle comunita' locali 'penso che sia un tema molto attuale, soprattutto nel momento in cui l'Europa si appresta a delineare ed approvare nei prossimi mesi il Piano pluriennale 2028-2034'. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, in un videomessaggio inviato all'iniziativa 'Avvicinare l'Europa alle comunita' locali', in corso allo spazio Wegil, a Roma.

'Le comunita' - ha spiegato - costituiscono l'ossatura' del continente ed 'e' fondamentale che il rapporto tra le loro e l'Europa sia il piu' diretto possibile. Proprio per questa ragione riteniamo che la politica di coesione sia indispensabile per superare i gap che ancora oggi ci sono'.

Foti ha ricordato l'importanza di mettere 'al centro le persone' cosi' da 'tenere coesa la base sociale dell'Europa, ossia i suoi cittadini e le piccole istituzioni'. Il ministro ha concluso dicendo che 'in un momento in cui la denatalita' e' un fattore comune a tutti i Paesi dell'Unione e l'invecchiamento della popolazione e' una costante, dobbiamo pensare che alcune comunita' locali potranno continuare a resistere a condizione di saper realizzare il diritto di restare'.

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