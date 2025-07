Ue: Foti, cinque procedure di infrazioni con pagamenti in corso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - 'Abbiamo archiviato la procedura degli aiuti di Stato alle imprese di Venezia e Chioggia che era una sanzione da 24 milioni annui per 7 anni; abbiamo archiviato la procedura Alberghi sardi che erano 80mila euro al giorno di sanzioni. Attualmente abbiamo 5 procedure di infrazioni con pagamenti in corso'.

Cosi' il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, in audizione alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato. 'Per quella delle discariche abusive - ha spiegato Foti - siamo quasi nella fase terminale, noi avevamo contestate 200 discariche abusive, abbiamo versato a oggi oltre 270 milioni di sanzioni. Abbiamo ancora 8 siti da sistemare: 5 si concludono entro dicembre di quest'anno, 2 entro il giugno del prossimo anno, su 1 avevamo concluso ma l'Unione europea ha chiesto una integrazione di lavori. Potrei ottimisticamente dire che l'obiettivo ormai e' raggiunto', ha detto Foti. 'La seconda in questione e' la procedura rifiuti in Campania - ha detto il ministro - oggi la procedura e' sospesa come pagamenti perche' in realta' siamo nella fase di liquidazione e quindi potremmo pensare entro l'anno o al piu' nei primi mesi del prossimo anno di ottenere l'archiviazione'. 'C'e' una questione molto delicata che riguarda il mercato del recupero degli aiuti per i contratti di formazione - ha continuato Foti - a oggi abbiamo pagato 88 milioni di euro e sono ancora 32 i beneficiari che devono restituire per un controvalore di 4 milioni di euro, quindi anche in questo caso si e' decisamente ridotto il livello delle sanzioni'. 'Acque reflue urbane - ha spiegato il ministro - abbiamo una sanzione forfetaria di 25 milioni di euro e una penalita' semestrale digressiva che e' anch'essa decisamente pesante, a oggi abbiamo 56 agglomerati ancora da adeguare rispetto ai 74 che erano stati contestati, non siamo in una posizione eccezionale ma teniamo presente che a oggi lo Stato italiano ha pagato 233 milioni di sanzioni. Poi c'e' una ulteriore procedura di infrazione relativa alla cattiva applicazione della direttiva del trattamento delle acque reflue, la condanna riguardava soltanto 4 agglomerati urbani, la sanzione forfetaria e' di 10 mln, la penalita' semestrale digressiva e' di 13,5 mln circa, il 9 luglio 2025 e' arrivata una ingiunzione di pagamento pari a 10 milioni di euro', ha concluso Foti.

