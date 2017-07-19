Ue: Fitto, difesa e' tema da cui non si puo' prescindere

'Su fondi Coesione cambiare politica europea" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'Quando parliamo di un tema delicato come la difesa, nello scenario che stiamo vivendo, non riesco a comprendere come ci si possa proiettare in un nuovo contesto mondiale senza la garanzia della difesa, della sicurezza intesa come garanzia di sicurezza. Questo e' un tema che facciamo finta di non vedere, ma dal quale non possiamo prescindere'. Lo ha affermato Raffaele Fitto Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea, intervenendo al convegno 'Europa e coesione territoriale, il diritto di rimanere a vivere nel luogo che ciascuno chiama casa' nel corso della prima giornata del Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole24Ore. 'Poi', ha aggiunto, 'la possiamo anche declinare con una dimensione civile o militare come sta accadendo e questo puo' diventare anche un'occasione per poter finalizzare al meglio gli investimenti. Chi pensava anni fa che gli investimenti sui droni potessero diventare uno strumento di guerra cosi' potente quando invece si parlava esclusivamente di uno sviluppo sul fronte civile?'.

Parlando poi dei fondi per la Coesione, secondo Fitto 'non c'e' strada alternativa se non cercare di utilizzare le risorse disponibili in modo efficace, migliorando l'implementazione e la qualita' della spesa' cercando 'soluzioni giuste in un mondo che cambia perche' non possiamo pensare di fare le stesse politiche che avevano 30 anni fa.

'In un mondo che cambia rapidamente o ci adeguiamo e costruiamo una prospettiva diversa per l'Europa o rischiamo di inserire richieste che non troveranno mai una applicazione concreta'.

Lab-.

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