Ue: Fitto, bene von der Leyen su sburocratizzazione, competitor piu' rapidi

'Necessita' coordinamento strategico risorse a disposizione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - 'Uno delle questioni che a me ha piu' colpito positivamente nel discorso di Ursula von der Leyen, lo scorso 18 luglio al parlamento europeo, e' il passaggio sulla necessita' di avviare una netta scelta sul fronte della sburocratizzazione e semplificazione'. Cosi' Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, parlando dal palco del Meeting di Rimini. Sul fronte europeo, prosegue, c'e' la 'necessita' di un coordinamento strategico delle risorse a disposizione. Dobbiamo mettere in campo alcune scelte fondamentali' e 'la prima e' capire come utilizzare bene le risorse disponibili'. E per questo il Vecchio Continente 'non puo' avere un tempo lungo per reagire a quello che accade nel mondo, perche' i nostri competitor a livello internazionale hanno una rapidita' di azione che non ci consente di poter stare al passo con quei tempi', soprattutto 'se dobbiamo seguire iter cosi' complessi'.

