Ue: Fico da Meloni, 'Apprezzo molto il suo approccio pragmatico'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - "Apprezzo molto l'approccio pragmatico della vostra presidente del Consiglio.

Mi piace davvero il suo modo pragmatico di affrontare le questioni, anche durante le sessioni del Consiglio europeo".

Lo ha detto il premier slovacco Robert Fico, parlando con i cronisti dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

"Ci siamo concentrati - ha spiegato - sulla guerra in Ucraina. La presidente del Consiglio era molto interessata alle mie posizioni, dal momento che la Slovacchia e' un Paese confinante, naturalmente. E mi piace il fatto che voglia davvero ascoltare anche punti di vista diversi, e non solo l'unica opinione considerata obbligatoria. In secondo luogo, abbiamo discusso del tema del repowering, ovvero cosa accadra' in Europa quando tutte le forniture energetiche dalla Russia non arriveranno piu' nell'Unione Europea. In terzo luogo, le questioni bilaterali. Ci sono due temi concreti: firmeremo un accordo speciale nel settore dell'energia nucleare, in particolare su come gestire il combustibile esausto (l'intesa annunciata da newcleo e dalla societa' pubblica slovacca Javys, ndr). In secondo luogo, nella produzione militare: noi possiamo offrire, ad esempio, munizioni di calibro 155, mentre l'Italia puo' offrire munizioni di piccolo calibro. Quindi, direi che e' stato un incontro molto produttivo".

Con Meloni, ha poi ribadito Fico, "credo che su molte questioni di politica internazionale condividiamo la stessa opinione. Per questo sono convinto che in futuro ci saranno molte opportunita' per comunicare e cooperare. Ho invitato la vostra Presidente del Consiglio a visitare la Slovacchia il prima possibile".

