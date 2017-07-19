Ue: Eurostat, quota profitto societa' non finanziarie scende al 40% in 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Nel 2024 la quota di profitto delle societa' non finanziarie europee e' scesa in media al 40,1%, registrando un calo di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai dati Eurostat, relativi al 'profit share', che misura la percentuale del valore aggiunto che remunera il capitale (surplus operativo lordo). Il risultato e' tornato ai livelli di 20 anni fa: nel 2004, infatti, la quota di profitto delle societa' non finanziarie nell'Ue era del 40,4%. Il picco e' stato raggiunto nel 2007 (42,1%), seguito pero' da anni di calo, con il livello minimo (39,5%) raggiunto nel 2012. Negli anni successivi l'andamento e' stato irregolare, con un aumento dal 40,2% nel 2020 al 42,1% nel 2021, seguito da una piccola diminuzione negli anni successivi (41,9% nel 2022 e 41,7% nel 2023) fino al valore attuale.

Tra i paesi Ue, i valori piu' elevati si registrano in Irlanda (74,9%), Malta (56,4%) e Slovacchia (48,9%). Il risultato irlandese - spiega lo studio - puo' essere attribuito alla presenza nel paese di grandi multinazionali a capitale estero, caratterizzate da un'elevata intensita' di capitale. I valori piu' bassi della quota di profitto si registrano in Francia (32,2%), Slovenia (33,4%) e Portogallo (34,5%). L'Italia e' al 43,8%.

dim

(RADIOCOR) 06-12-25 14:34:31 (0321) 5 NNNN