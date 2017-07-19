Ue: Eurostat, in Guyana (Francia), Calabria e Campania tassi maggiore rischio poverta'

Dati su 2024. Entrambe regioni italiane oltre 43% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - La Guyana (Francia), la Calabria e la Campania sono le tre regioni dell'Unione europea che nel 2024 hanno registrato i tassi piu' alti di rischio di poverta' o di esclusione sociale. E' quanto emerge dai dati Eurostat. Secondo i numeri, infatti, lo scorso anno 93 delle 243 regioni dell'Ue al livello 2 della nomenclatura delle unita' territoriali per la statistica (Nuts 2) hanno registrato tassi di rischio di poverta' o di esclusione sociale superiori alla media Ue del 21%; quattro regioni avevano lo stesso tasso, mentre 146 avevano tassi inferiori. Con la dicitura Nuts si indentificano, a livello statistico, le regioni europee divise in tre diversi livelli a seconda della grandezza. In Guyana il 59,5% della popolazione era a rischio di poverta' o esclusione sociale, nelle regioni italiane in Calabria il tasso era del 48,8% e in Campania del 43,5%. Seguono le citta' autonome spagnole di Melilla (44,5%) e Ceuta (42,2%).

Nel 2024, c'erano 25 regioni Nuts 2 in cui almeno il 33% della popolazione era a rischio di poverta' o esclusione sociale. Queste regioni erano concentrate in Grecia (cinque regioni), Bulgaria, Spagna, Italia (quattro regioni ciascuna), nonche' in Romania e nelle regioni ultraperiferiche della Francia (tre regioni ciascuna). Questo gruppo includeva anche tre regioni prevalentemente urbane nei paesi occidentali dell'Ue: la regione della capitale del Belgio (Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) e Brema in Germania.

