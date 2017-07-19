Ue: Eurostat, 4,2 mln persone disoccupate da lungo tempo in 2024 -2

Campania, Calabria e Sicilia regioni italiane meno virtuose (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - Come per il tasso di disoccupazione complessivo, alcuni dei tassi di disoccupazione di lunga durata piu' elevati sono stati osservati nei paesi meridionali dell'Ue e in diverse regioni ultraperiferiche della Francia. In particolare, le regioni autonome spagnole di Ciudad de Melilla (16,3%) e Ciudad de Ceuta (15,8%) hanno registrato, di gran lunga, i tassi piu' alti. La regione ultraperiferica francese della Guadalupa (11,4%) e' stata l'unica altra regione dell'Ue con un tasso a due cifre. Anche un'altra regione ultraperiferica francese, La Reunion (8,2%), ha registrato un tasso relativamente elevato. Tre regioni dell'Italia meridionale hanno registrato tassi di disoccupazione di lunga durata pari ad almeno l'8,0%: Campania (9,9%), Calabria (8,3%) e Sicilia (8,0%).

