Ue: Eurostat, 23,9% cittadini ha migliorato efficienza energetica casa in 5 anni

Nel 2025 al top Paesi Bassi, Italia la peggiore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Nel 2025, il 23,9% della popolazione dell'Unione europea viveva in un'abitazione in cui l'efficienza energetica era stata migliorata negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge dai dati Eurostat. Le percentuali piu' elevate di persone che vivono in abitazioni con una maggiore efficienza energetica sono state registrate nei Paesi Bassi (60,5%), in Danimarca (34,0%), in Francia e in Slovenia (entrambe al 33,3%). Al contrario, le percentuali piu' basse si sono registrate in Italia (2,6%), a Malta (7,8%) e in Grecia (9,5%). Le persone a rischio di poverta' o esclusione sociale avevano meno probabilita' di dichiarare di vivere in abitazioni con una migliore efficienza energetica (17,4%) rispetto a quelle non a rischio (25,6%). La differenza e' risultata piu' marcata nei Paesi Bassi (45,3% contro 63,3%), a Cipro (16,7% contro 30,3%) e in Danimarca (22,9% contro 36,4%).

mar-red.

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