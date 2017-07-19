Ue: Eurogruppo ai 27, economia solida ma rischi effettivi su prospettive crescita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 mar - Per quanto riguarda il ruolo dell'euro, stanno maturando i tempi per una discussione al massimo livello politico e lo si capisce dall'intensita' delle discussioni tra i ministri e dall'accelerazione del lavoro della Bce. Nella lettera ai 27, Pierrakakis dice che 'i continui cambiamenti nel panorama monetario e finanziario internazionale, l'aumento della competizione geopolitica e le tensioni commerciali sottolineano il fatto che il ruolo internazionale dell'euro non puo' essere dato per scontato'. E' da rilevare che viene rilevata l'importanza della decisione della Bce di potenziare il meccanismo di pronti contro termine dell'Eurosistema per le banche centrali esterne all'area dell'euro, rendendolo piu' flessibile, globale e permanente. Si tratta di temi che di solito non vengono ne' discussi ne' trattati a livelli dei responsabili di governo, ma evocarli in preparazione di un Vertice Ue ne evidenzia l'importanza politica: che la Bce possa fornire liquidita' in euro a 360 grandi nel mondo proietta la banca centrale europea in una dimensione effettivamente globale.

Pilastri del rafforzamento del ruolo dell'euro sono l'Unione del risparmio e degli investimenti (integrazione dei mercati dei capital), il progresso dell'agenda sulla competitivita' e la creazione dell'euro digitale. 'Il miglioramento dell'efficienza e dell'autonomia dei sistemi di pagamento europei e dell'infrastruttura finanziaria digitale sono considerati un contributo alla sovranita' monetaria e alla resilienza finanziaria', e' scritto nella lettera. 'Dato l'incerto e sfidante contesto globale, non possiamo permetterci di lasciare che l'Unione del Risparmio e degli Investimenti si blocchi': un modo per chiedere ai leader di uscire allo scoperto e confermare l'impegno a procedere.

Finanza digitale ed euro digitale vanno di pari passo: 'Garantire che la moneta della banca centrale rimanga un punto di riferimento nell'era digitale, sia nel settore al dettaglio che in quello all'ingrosso, sosterrebbe l'innovazione nei pagamenti, rafforzerebbe la sovranita' monetaria dell'Europa e aumenterebbe la resilienza e l'autonomia dei sistemi di pagamento europei'. L'importanza di questo impegno e' 'strategica.

Aps

