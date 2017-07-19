Ue: Ermotti, c'e' eccesso regole, solo crisi spingera' politici ad azione (FT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - L'Europa continuera' a rimanere indietro rispetto a Stati Uniti e Asia finche' una grave crisi non costringera' i politici ad agire.

Lo afferma l'amministratore delegato di Ubs, Sergio Ermotti, in una intervista al Financial Times attribuendo il declino del Vecchio Continente a una "eccessiva regolamentazione in tutti i settori". Ermotti ha affermato che "la situazione in Europa e' negativa per una "mancanza di crescita" e una "netta divergenza" di produttivita' rispetto alle potenze economiche rivali. "Se si trattasse solo di un eccesso di regolamentazione nel settore bancario, si potrebbe conviverci. Ma abbiamo un eccesso di regolamentazione in tutti i settori. La quantita' di burocrazia e la mancanza di innovazione sono un dato di fatto", ha dichiarato Ermotti secondo cui ci vorrebbe una "crisi molto profonda e dolorosa" per spingere i politici europei ad affrontare il malessere economico.

Red-Cel.

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