Ue: Enrion, sull'economia circolare Italia leader, ma ci sono gap da colmare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - 'La circolarita' non puo' piu' essere vista soltanto come un obiettivo ambientale - ha sottolineato Danilo Bonato, direttore Sviluppo strategico e relazioni istituzionali di Erion - ma va intesa come asset industriale strategico per rafforzare l'autonomia produttiva europea, creare nuova occupazione e accelerare la decarbonizzazione. Operiamo in un quadro normativo troppo frammentato e complesso, che scoraggia le imprese e ostacola la circolazione dei rifiuti da cui ricavare materie prime critiche.' Il fatto che l'industria italiana, nonostante il posto da leader a livello europeo, fatichi a tradurre questa posizione in sviluppo economico e industriale concreto, viene visto da Erion come un paradosso. Vengono proposte dunque cinque leve strategiche da rafforzare per colmare il gap: sviluppare una politica di filiera integrata per la gestione dei rifiuti; implementare un mercato unico dei rifiuti; costruire modelli di raccolta efficienti ed armonizzati; valorizzare le competenze dei sistemi Epr; incrementare la cultura dell'economia circolare.

Come sottolineato nel corso dell'evento, l'economia circolare non e' infine solo una risposta all'emergenza climatica, ma anche una leva per la competitivita' europea, per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto, che ha registrato un calo del -7% rispetto al 2019 e per la riduzione della dipendenza da materie prime critiche provenienti da Paesi terzi. In Italia, questa dipendenza e' ancora elevata: 48% nel 2023, piu' del doppio della media europea (22%).

com-Sim

(RADIOCOR) 10-06-25 13:35:42 (0354) 5 NNNN