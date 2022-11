Ue: economia entra in una fase difficile, a fine anno contrazione significativa -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 nov - Le prospettive economiche rimangono caratterizzate 'da un eccezionale grado di incertezza poiche' la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina continua e il potenziale di ulteriori perturbazioni economiche e' tutt'altro che esaurito', dice Bruxelles. La minaccia maggiore deriva dagli sviluppi negativi del mercato del gas e dal rischio di carenze, soprattutto nell'inverno 2023-24.

Oltre all'approvvigionamento di gas, la Ue 'rimane direttamente e indirettamente esposta a ulteriori choc su altri mercati delle materie prime che si riverberano a causa delle tensioni geopolitiche'. Anche l'inflazione di lunga durata e i potenziali aggiustamenti disordinati dei mercati finanziari globali al nuovo contesto di tassi di interesse elevati 'costituiscono importanti fattori di rischio'. Ed entrambi questi 'sono amplificati dalla potenziale incoerenza tra gli obiettivi di politica fiscale e monetaria.

La previsione Ue si basa su un insieme di ipotesi tecniche relative a tassi di cambio, tassi di interesse e prezzi delle materie prime con data limite il 31 ottobre. Per tutti gli altri dati in entrata, comprese le ipotesi sulle politiche dei governi, questa previsione prende in considerazione le informazioni fino al 27 ottobre compreso. A meno che le nuove politiche non siano annunciate e specificate in dettaglio adeguato, le proiezioni presuppongono l'assenza di modifiche alle politiche.

Aps

