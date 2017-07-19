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            Ue: due riunioni per Meloni prima del Consiglio, competitivita' e migrazioni

            Su competitivita' con Merz e de Wever (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 mar - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' giunta all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo.Prima dell'avvio dei lavori, presso gli uffici della Delegazione italiana saranno ospitate, a quanto si apprende, due riunioni di coordinamento informale. La prima insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever sui temi della competitivita' europea. La seconda, sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i Primi Ministri di Danimarca e Paesi Bassi, prevede la partecipazione dei Leader di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e Ungheria, per un totale di 16 Stati membri, nonche' della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

            vmg.

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            (RADIOCOR) 19-03-26 09:10:12 (0169)GOV,EURO 5 NNNN

              


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