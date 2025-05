Ue: Draghi, per IA rischio dipendenza da Usa e Cina su trasmissione sicura dati

Concentrarsi su settori specifici con strategia comune (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - "L'Europa ha perso terreno nell'Ia e in tutte e quattro le altre tecnologie e dobbiamo lavorare in tutte queste aree se vogliamo recuperare". Lo ha detto Mario Draghi, intervenendo al XVIII summit sull'innovazione Cotec Europa 'A call to action' in corso a Coimbra, ricordando che le altre quattro tecnologie sono: il cloud; il supercomputing; la sicurezza cyber; e infine le reti e la trasmissione dei dati, come il 5G e il 6G, la fibra ottica e e satelliti. "Non sarebbe realistico pensare che si possa colmare questo divario nel breve termine, ma quel che potremmo e dovremmo fare e' concentrarci su settori specifici che sono fondamentali per la crescita, il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini". Per l'ex-presidente della Bce, "dovremmo creare un cloud strategico europeo che ci dia sovranita' sui dati in domini critici, come la difesa e la sicurezza. Dobbiamo investire di piu' per costruire la nostra infrastruttura comune di supercalcolo, la rete Euro-Hpc. E dobbiamo sviluppare una capacita' europea di sicurezza cyber, poiche' stiamo perdendo competitivita' nel 5G e siamo deboli nelle comunicazioni satellitari. Oggi, c'e' un rischio concreto che l'Europa finisca per dover dipendere dalla tecnologia statunitense e cinese proprio nella componente piu' sensibile, che e' la trasmissione sicura dei dati. Tutto cio' richiedera' una grande strategia industriale in Europa. Ed solo attraverso la messa in comune delle nostre risorse e capacita' potremo raggiungere la scala che queste tecnologie richiedono".

