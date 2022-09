Ue: doppio confronto a Praga e Bruxelles su economia e price cap a gas russo

Governatore francese, non esclusa recessione limitata in 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Praga, 9 set - Le due riunioni in contemporanea dei ministri finanziari europei nella capitale della Repubblica Ceca e dei ministri responsabili dell'energia a Bruxelles danno il senso preciso della situazione di emergenza: alla Ue viene - di nuovo - richiesto di prendere decisioni coerenti e rapide per fronteggiare il caro energia, privando nel contempo la Russia delle ricche entrate da esportazione di gas e petrolio, e per fare la sua parte allo scopo di diminuire piu' in fretta possibile l'inflazione (9,1% ad agosto). Evitando una recessione, ormai in agguato dato il rischio che la Russia chiuda davvero i rubinetti del gas e che la successione di aumenti dei tassi di interesse da parte della Bce provochi danni ravvicinati all'attivita' delle imprese. Oggi il governatore della Banca di Francia Villeroy de Galhau ha indicato di non escludere 'una recessione limitata' in Europa nel 2023. Sulla stessa linea la Commissione europea. Non c'e' ministro che contesti la sterzata sui tassi di interesse, tuttavia si evidenziano approcci diversi su quanto i governi devono fare sia sul piano delle politiche di bilancio sia sul piano dell'energia. La parola d'ordine comune resta: manteniamo un coordinamento stretto dell'azione anticrisi.

Ne' l'Eurogruppo ne' l'Ecofin informale (oggi e domani) prenderanno decisioni. I ministri dell'energia discutono le proposte della Commissione (dal tetto al prezzo del gas russo al limite ai superprofitti delle aziende energetiche alla facilitazione delle garanzie pubbliche per le aziende di servizi energetici), ma la parola finale spettera' ai capi di Stato e di governo il 6-7 (riunione straordinaria a Praga) o il 20-21 ottobre (Consiglio europeo a Bruxelles). Proprio il 'pacchetto' energia costituisce una leva per accelerare la riduzione dell'inflazione.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

