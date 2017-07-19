Ue: Dombrovskis, spazio di bilancio limitato per misure anticrisi specie per paesi ad alto debito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mag - L'indicazione della Commissione resta quella nota: ai paesi ad alto debito e' richiesta 'prudenza di bilancio'. Secondo le nuove stime il debito/pil italiano (nel 2027 al 139,2%) sara' il piu' elevato nella Ue scambiando la peggiore posizione con la Grecia che l'ha detenuta finora per lungo tempo. Il debito/pil francese (al 120,2% nel 2027) e' il terzo piu' grande dopo quelli italiano e greco.

Dombrovskis non ha fornito dettagli sul modo in cui la Commissione intende trattare la richiesta italiana.

Dombrovskis si e' limitato a dire oggi che si stanno 'valutando le opzioni per quanto riguarda la nostra risposta alla crisi energetica e per quanto riguarda la risposta di politica di bilancio quali elementi potrebbero essere sul tavolo. Sulla richiesta dell'Italia stiamo facendo una valutazione su cio' che puo' essere fatto all'interno del nostro quadro di bilancio'.

In realta' non c'e' solo la via delle clausole di salvaguardia previste dalle regole di bilancio. Ce ne sono altre tra le quali l'uso dei fondi di coesione e pure una rapidissima revisione di qualche posta del Pnrr sulla quale i tempi stringono poiche' questa 'finestra' e' aperta fino al 31 maggio.

L'altro giorno il ministro dell'economia Giorgetti, dopo l'invio della lettera della premier Meloni a von der Leyen, ha dichiarato a Parigi che 'non c'e' solo l'opzione della deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte'. La deroga consiste nel far rientrare le spese per l'emergenza prezzi energia in quelle per la difesa (clausola nazionale) che possono essere 'scontate' dal deficit concordato di anno in anno ai soli fini della valutazione sulle procedure per deficit eccessivo da avviare o gia' avviate.

Domani a Nicosia si riuniranno prima l'Eurogruppo e poi l'Ecofin per due giorni e al centro del confronto ci saranno anche gli effetti dello choc di Hormuz. Una fonte coinvolta nella preparazione delle riunioni dei ministri finanziari ha indicato che il tema di nuove deroghe al patto di stabilita' non e' all'ordine del giorno, ma che ci si aspetta il tema sara' sollevato. Sicuramente da parte italiana. La stessa fonte ha confermato che, pero', non c'e' 'un appetito' generale per ulteriore flessibilita' e che l'indicazione generale e' non aumentare la domanda di energie fossili. La stessa linea e' stata riproposta stamattina da Dombrovskis: 'Dato che ci troviamo di fronte a uno choc dell'offerta fornire ampi stimoli per sostenere la domanda di combustibili fossili non farebbe altro che contribuire a mantenere alti i prezzi dell'energia sui mercati internazionali per cui i governi potrebbero spendere somme di denaro ingenti con scarsi benefici".

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 21-05-26 13:07:42 (0453) 5 NNNN