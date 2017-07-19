Ue: Dombrosvkis, importante mantenere cooperazione e dialogo transatlantico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 14 apr -"L'approccio dell'Ue e' che sia necessario continuare l'impegno transatlantico, sia per ragioni geopolitiche sia economiche.

Dal punto di vista economico, siamo i principali partner commerciali l'uno dell'altro. La nostra relazione commerciale e di investimento e' la piu' grande al mondo.

Le nostre catene di approvvigionamento sono profondamente integrate, quindi esiste un forte interesse economico da entrambe le parti a continuare cooperazione e dialogo". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Valdis Dombrovskis, durante una tavola rotonda al Fondo Monetario Internazionale in risposta a una domanda sullo stato dei rapporti con gli Stati Uniti. "Allo stesso modo - ha aggiunto - sul piano della sicurezza, vediamo che regimi autoritari nel mondo stanno mostrando crescente assertivita' e sono disposti a modificare l'ordine globale. In quanto democrazie, dobbiamo collaborare per affrontare queste minacce e questi rischi. In Europa, vediamo chiaramente l'aggressione russa contro l'Ucraina e le minacce verso altri paesi europei come un pericolo serio, da affrontare anche contando sulla cooperazione degli Stati Uniti".

Cop.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-04-26 18:56:21 (0739)EURO 5 NNNN