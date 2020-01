Ue: domani Commissione lancia 'pacchetto verde', spazio per riconversione Ilva

Fondo 'giusta transizione' da 7,5 mld, ma si punta a 100 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 gen - Un quarto del bilancio dell'Unione europea per la 'svolta verde'. Un fondo per una 'giusta transizione' di 7,5 miliardi per il periodo 2021-2027 che potrebbero, secondo le stime, mobilitare fino a cento miliardi di euro di nuovi investimenti tenendo conto dell'apporto degli Stati, dei finanziamenti della Banca europea degli investimenti, dell'uso di altri fondi Ue e dell'apporto di investimenti privati. Il nuovo fondo servira' alla riconversione dell'industria inquinante. Cio' varra' per i Paesi interessanti alla transizione dal carbone alle fonti energetiche eco-compatibili (Polonia e Germania per citare i piu' importanti) ma anche per altri Paesi come l'Italia alle prese con il caso Ilva di Taranto. In Italia le regioni interessate sarebbero Puglia, Sardegna, Piemonte e Lombardia. Con l'obiettivo strategico nei prossimi dieci anni di mobilitare mille miliardi per sostenere la transizione verde. Sono queste le linee del 'pacchetto Green Deal' che la Commissione europea presentera' domani a Strasburgo che prevede un'estensione della flessibilita' sugli aiuti di Stato e sui calcoli per il deficit, anche se non si trattera' di una 'golden rule'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

