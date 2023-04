Ue: disco rosso commissione Politiche Ue Senato su proposta regolamento imballaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Disco rosso della commissione Politiche Ue del Senato sulla proposta di regolamento Ue che modifica le norme europee sugli imballaggi. La Commissione ha approvato a maggioranza la risoluzione messa a punto dal presidente, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata (FdI), in cui si afferma che la proposta Ue 'non rispetta i principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'', esplicitando che il documento rappresenta 'atto di indirizzo al Governo'. La prima obiezione riguarda la scelta di usare lo strumento normativo del regolamento invece della direttiva, decisione che rappresenta un 'radicale cambio di direzione rispetto alla direttiva 94/62/CE che consentiva agli Stati membri di compiere scelte politiche' e si chiede di mantenere lo strumento della direttiva. Si rileva poi la necessita' di aggiungere alla base giuridica 'mercato interno' anche quella 'ambiente'. Tra le altre considerazioni, si sottolinea ancora come 'la proposta sia carente nella sua valutazione d'impatto' e che anche la gradualita' prevista 'non sembra essere sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalita''.

Inoltre, la proposta 'appare eccessivamente sbilanciata, in chiara violazione del principio di proporzionalita', in favore delle soluzioni di riutilizzo, a discapito delle attivita' di riciclo'. Per la Commissione di Palazzo Madama sarebbe infine 'opportuno sostituire alcuni obblighi con forme di incentivazione' e 'sarebbe importante introdurre una clausola di esclusione'.

