Ue: Difesa, Bruxelles ipotizza standard europeo su modello 'green-bond' - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 30 ott - Altra prospettiva possibile, incoraggiare le societa' per azioni private a prendere in considerazione la creazione di indici azionari tematici a livello Ue centrati sulle aziende coinvolte nella preparazione civile e militare. Potrebbe trattarsi di un indice di difesa e sicurezza che includa aziende in tutta Europa che sono attori chiave negli appalti della difesa, o un indice di resilienza delle infrastrutture critiche centrato sulle aziende critiche in settori quali servizi di pubblica utilita', telecomunicazioni, energia e trasporti, che potrebbe fornire agli investitori una panoramica consolidata a livello Ue.

Nel rapporto Draghi erano state evidenziate le necessita' di investimento: per transizione energetica, tecnologie digitali, rafforzamento difesa e sicurezza, spinta all'innovazione si calcolano investimenti aggiuntivi annuali di 750-800 miliardi al 2030. La quota di difesa e sicurezza e' di 50 miliardi. In realta' il tema della preparazione militare e civile alla sicurezza va oltre la semplice denominazione difesa e sicurezza. L'idea di confezionare uno standard europeo per l'emissione di bond (privati) specifici a tale fine servirebbe a creare un mercato affidabile rispetto ai fini perseguiti dalle imprese.

Nel frattempo si vuole mettere ordine nei finanziamenti e negli strumenti Ue attualmente utilizzati attraverso il bilancio dell'Unione europea. Secondo molti non sara' sufficiente. La Commissione von der Leyen-2 lancera' una proposta per costituire un fondo per la competitivita' per sostenere settori strategici critici per la competitivita'.

Obiettivo, incentivare le aziende e gli operatori economici ad affrontare le vulnerabilita' nelle loro infrastrutture o catene di fornitura. E fornire supporto agli investimenti per il 're-shoring' (rimpatrio) della produzione, la diversificazione delle catene di fornitura o la sostituzione di componenti potenzialmente inaffidabili nelle loro reti.

L'esperienza del 'marchio green bond", il primo del suo genere al mondo, servirebbe da faro. Si tratta delle regole uniformi per gli emittenti di obbligazioni che vogliono utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" (European Green Bond) o "EuGB" per la commercializzazione dei loro titoli. Lo standard europeo consente agli investitori di indirizzare i loro fondi verso tecnologie e imprese sostenibili con maggiore fiducia. La societa' che emette il 'green bond' ha maggiore certezza che l'obbligazione e' effettivamente adatta agli investitori che desiderano aggiungere obbligazioni verdi al proprio portafoglio. Il tutto in linea con i criteri della cosiddetta 'tassonomia Ue', che definisce quali attivita' economiche la Ue considera ecosostenibili.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

