Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Ue: decisione su sede autorita' doganale il 25/3, tra i candidati anche Roma
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 25 feb - La decisione finale sulla sede dell'autorita' doganale Ue, per la quale e' candidata anche Roma, sara' presa il 25 marzo nel corso di una riunione informale a livello politico dei co-legislatori (Consiglio e Parlamento Ue). Lo ha indicato la presidenza cipriota della Ue.
Aps.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 25-02-26 14:21:57 (0411)EURO 5 NNNN