            Notizie Radiocor

            Ue: decisione su sede autorita' doganale il 25/3, tra i candidati anche Roma

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 25 feb - La decisione finale sulla sede dell'autorita' doganale Ue, per la quale e' candidata anche Roma, sara' presa il 25 marzo nel corso di una riunione informale a livello politico dei co-legislatori (Consiglio e Parlamento Ue). Lo ha indicato la presidenza cipriota della Ue.

            Aps.

            (RADIOCOR) 25-02-26 14:21:57 (0411)EURO 5 NNNN

              


