Ue: Crosetto, Antitrust ci costringe ad aziende piccole che non possono competere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - In Europa "abbiamo l'Antitrust', un approccio 'politico', 'costringiamo le aziende europee a rimanere piccole e competere con aziende molto piu' grandi' nel resto del mondo. 'Noi stiamo lavorando sullo spazio da mesi, ma lottiamo con l'Europa che dice che le aziende devono rimanere piccole'. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al Fii Priority Summit, a Roma.

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