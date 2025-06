Ue: Costa, con Meloni un ottimo incontro in vista dei prossimi vertici

'Tornero' a Roma a luglio per la Conferenza sull'Ucraina' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - "Un ottimo incontro con Giorgia Meloni a Roma". Cosi' sui social il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Abbiamo discusso della preparazione del Consiglio europeo di giugno e dei vertici del G7 e della Nato. Per rafforzare la capacita' di difesa comune dell'Europa, dobbiamo garantire una spesa piu' efficiente e un approccio collettivo alla sicurezza. La sicurezza - ha rimarcato Costa - non e' solo difesa. Richiede pace, prosperita' e stabilita' basate su soluzioni sostenibili alle sfide globali. Abbiamo discusso anche dell'importanza di una politica migratoria europea efficace e ben gestita. Infine, abbiamo affrontato il contesto geopolitico piu' ampio, comprese le relazioni transatlantiche e la situazione in Ucraina e a Gaza. Non vedo l'ora di partecipare alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, che si terra' a Roma a luglio", conclude Costa.

