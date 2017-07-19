Ue: Corte Conti, ritardi in uso fondi, rafforzare capacita' amministrativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Nel 2024 l'economia dell'Ue si dimostra resiliente nonostante il contesto internazionale, con una crescita dell'1%, pur tra marcate differenze tra paesi. Per l'Italia la crescita si attesta allo 0,7%, con un debito in aumento al 134,9% del Pil. Secondo i dati 2024 della Commissione europea, i versamenti italiani al bilancio Ue ammontano a 15,7 miliardi e gli accrediti a 22,4 miliardi, di cui 9,4 da Next Generation Eu. Lo rileva la Corte dei Conti nella relazione sui Rapporti finanziari con l'Ue 2024. La politica di coesione mostra ritardi nell'attuazione dei programmi 2021-2027, con livelli di spesa e impegno inferiori ai cicli precedenti. La Pac 2023-2027 conferma un ruolo centrale, ma permangono criticita' nella capacita' di spesa nei territori piu' fragili; anche il Fondo europeo per affari marittimi, pesca e acquacoltura 2021-2027 mostra ritardi. Per la Corte, "resta prioritario il rafforzamento della capacita' amministrativa e della qualita' della spesa. La sfida consiste nel coniugare nuove priorita' europee con esigenze allocative del bilancio, perseguendo al contempo la sostenibilita' del debito".

