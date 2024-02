Ue: Corsica collabora con Bruxelles su indagine aiuti pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - La Corsica si e' impegnata a fornire "tutti i dettagli utili" alla Commissione europea, in relazione all'indagine aperta venerdi' da Bruxelles per verificare che i contribuiti pubblici stanziati per lo svolgimento di servizi di trasporto marittimo verso la Corsica concessi alle compagnie francesi Corsica Linea e La Me'ridionale tra il 2023 e il 2030 siano conformi alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. A fine 2022 la Francia ha aggiudicato alle due compagnie cinque contratti per la fornitura di servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra Marsiglia e cinque porti corsi (Ajaccio, Bastia, Propriano, L'Ile-Rousse e Porto Vecchio) per il periodo 2023-2030. Lo Stato francese ha notificato a Bruxelles "un risarcimento (totale) di 853,6 milioni di euro per la fornitura di questi servizi", ha ricordato la Commissione. La decisione di svolgere un'indagine approfondita 'fa seguito a nuove denunce presentate dalla compagnia Corsica Ferries alla Commissione europea nella primavera del 2023', in cui si mette in dubbio la correttezza dei contributi stanziati. L'indagine della Commissione europea dovra' pertanto "valutare se la compensazione di servizio pubblico concessa a Corsica Linea e La Me'ridionale per servire la Corsica tra il 2023 e il 2030 e' conforme alle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato", ha precisato l'esecutivo europeo.

