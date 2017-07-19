Ue: contrazione a sorpresa Pil nel I trim ma il dato e' distorto dall'Irlanda - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - La pesante flessione fatta registrare dall'economia irlandese nel primo trimestre ha pesato sulla performance complessiva dell'area euro che secondo i dati pubblicati da Eurostat ha registrato a sorpresa una contrazione dello 0,2% contro il rialzo dello 0,1% della lettura preliminare. La revisione e' strettamente legata a una caduta dell'attivita' economica in Irlanda ancora piu' forte del previsto: ora viene quantificata al 12,1%, ben lontana dalla contrazione del 2% inizialmente annunciata dall'ufficio statistico irlandese. A determinare questa drastica correzione del dato preliminare e' stata l'inclusione di dati legati alle multinazionali, che hanno un peso considerevole nell'economia irlandese. Da anni i dati irlandesi producono oscillazioni estreme negli aggregati europei a causa di trasferimenti di brevetti, attivita' immateriali e flussi contabili delle grandi aziende tecnologiche e farmaceutiche. Per questo motivo molti economisti guardano alle misure dell'Eurozona al netto dell'Irlanda. In tale prospettiva, la crescita dell'area sarebbe rimasta vicina allo 0,2% trimestrale, suggerendo che l'economia europea non e' improvvisamente entrata in contrazione. Al tempo stesso emergono due segnali meno rassicuranti. Il primo e' la revisione al ribasso della Francia, il cui pil e' passato da una crescita nulla a una flessione dello 0,1%. Considerando che anche la Germania continua a mostrare una ripresa fragile, il quadro delle due maggiori economie dell'area resta debole. Il secondo riguarda la qualita' della crescita del primo trimestre. Secondo diversi economisti, una parte dell'attivita' nel periodo e' stata sostenuta dall'anticipo degli acquisti da parte di imprese e consumatori subito dopo lo scoppio della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Il timore di interruzioni delle catene di approvvigionamento e di rincari energetici avrebbe spinto aziende e famiglie ad accumulare scorte. Se questa interpretazione e' corretta, il contributo positivo della domanda nel primo trimestre potrebbe trasformarsi in un freno nel secondo, quando le scorte accumulate ridurranno la necessita' di nuovi acquisti. Dal punto di vista della Bce, il dato da un lato conferma che la crescita dell'Eurozona rimane molto debole e vulnerabile agli shock esterni.

Dall'altro, la revisione e' dovuta in larga misura a fattori statistici irlandesi e non segnala necessariamente un deterioramento diffuso dell'attivita' economica. Nel complesso il dato non dovrebbe modificare il percorso della Bce che e' attesa la prossima settimana a un primo rialzo del tassi di interesse di 25 punti base che porterebbe il tasso sui depositi al 2,25%.

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(RADIOCOR) 05-06-26 16:45:23 (0485) 5 NNNN