Ue: Conte, non dobbiamo rimanere emarginati sul piano geopolitico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 dic - "Oggi in Europa e' essenziale lavorare al rafforzamento dei nostri valori comuni condivisi. Ma oggi questo patrimonio di valori da solo non basta piu' per assicurare all'Europa una posizione di leadership. Occorre fare in modo che il vecchio Continente non rimanga emarginato su scala globale anche sul piano geopolitico". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a quanto si apprende, in un passaggio del suo intervento al Vertice Ue.

