Ue: Confindustria Como, agisca con urgenza, rischiamo disgregazione filiere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erba, 15 ott - "Noi rappresentiamo il mondo manifatturiero e industriale e l'elemento che dobbiamo portare all'attenzione della politica e' l'urgenza. Trump cambia le regole del commercio con un tweet, il mondo ha ingranato la quarta e noi abbiamo un tempo infinito per rispondere, questo non va bene". Lo ha detto Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como, durante l'assemblea generale di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, in corso a Lariofiere di Erba. "Cosi' soccombiamo, siamo destinati a una lenta ma progressiva disgregazione delle nostre filiere manifatturiere. Quanto pensiamo di potere resistere cosi'? L'urgenza e la capacita' di rispondere con urgenza ai movimenti degli altri e' la cosa che ci deve contraddistinguere", ha detto Brenna. "Il nostro ruolo deve essere pungolare i legislatori in questo senso", ha aggiunto, ha detto rivolgendosi al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, presente all'assemblea.

Ars

(RADIOCOR) 15-10-25 17:47:41 (0615)EURO 5 NNNN