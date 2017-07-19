Ue: Confimi, speriamo che i tempi siano in linea con quelli del mondo produttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'Siamo soddisfatti della piena condivisione degli obiettivi da parte di tutto il sistema manifatturiero e dell'attenzione dimostrata dal vicepresidente Stephane Sejourne'. L'unica preoccupazione e' che i tempi dell'Europa siano troppo lunghi rispetto alle esigenze urgenti del tessuto imprenditoriale italiano'. Cosi' Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, al termine dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per il mercato interno e i servizi Sejourne'.

Liv-Fla

(RADIOCOR) 08-04-26 18:21:07 (0609) 5 NNNN